أمريكا تطرح 100 دولار جديدة بـ"شريط أمني" لمكافحة التزوير

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، البدء بتداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ100 دولار في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بعد تأخير لأكثر من سنتين ونصف السنة.

وقال البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) في بيان، إن "النسخة الجديدة لورقة الـ100 دولار ستطرح للتداول في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2013".

وكانت السلطات الأميركية كشفت في ربيع 2010 مشروعاً لإصدار هذه الورقة النقدية الجديدة التي أعدت بشكل يجعل من الصعب تزويرها.

وكان يفترض أصلاً أن تطرح هذه الورقة للتداول في شباط/فبراير 2011، لكن إنتاجها اصطدم ببعض العيوب، خصوصاً مشكلة تجعّد الورقة عند الطبع.

وستبقى صورة بنجامين فرنكلين، أحد مؤسسي الولايات المتحدة، على الورقة النقدية المقبلة جرياً على القواعد العامة للعملة الأميركية المتداولة المعتمدة في 1928. وستتضمن الورقة النقدية شريطاً أمنياً أزرق يحتوي على صور ثلاثية الأبعاد (أجراس ورقم مئة).

وستبقى "البنجامين" كما تسمى، أي فئة الـ100 دولار، أكبر الأوراق النقدية الأميركية المتداولة منذ العام 1969. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي أن ثلثي هذه الأوراق يجري تداولها خارج الولايات المتحدة.

والأوراق من فئة الـ100 دولار التي تستخدم اليوم ستبقى صالحة بعد الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.