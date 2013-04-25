2537 مليار سعودي موجودات "مؤسسة النقد" الشهر الفائت

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من العام 2013، إلى نحو 2537 مليار ريال، بارتفاع قدره 49 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام أي بنسبة 2%، بينما تزيد بنحو 383 مليار ريال، عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة 18%.

وبحسب صحيفة الرياض، تمثل موجودات مؤسسة النقد الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة، والمصدر الأساسي لنموها هو إيرادات النفط.

وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي فقد ارتفعت موجودات المؤسسة لشهر مارس من العام 2013 ب 383 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2012.

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1795 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 24%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والثلاثين على التوالي.

