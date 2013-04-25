903 ملايين درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك "أبوظبي التجاري" بنحو 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 903 ملايين درهم، مقارنة مع 861 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، و628 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، و13% عن الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 1.744 مليون درهم. حققت الأرباح من العمليات مستوى قياسياً قبل خصم مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات، حيث بلغت 1.227 مليون درهم بزيادة قدرها 7% عما كانت عليه خلال الربع الأول من العام الماضي، ونسبة 19% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق الدخل من غير الفوائد نمواً بنسبة 14% ليصل إلى 485 مليون درهم مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وزيادة بنسبة 73% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وتعود هذه الزيادة في معظمها إلى انتهاء بعض الالتزامات المالية ومنتجات التحوط المرتبطة بها.

وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً كبيراً لتبلغ 29.7% مقارنة مع 30.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، و33.1% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 5.4%، بينما بلغت تغطية المخصصات 84.5% مقارنة مع 82.2% بنهاية العام الماضي.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 111 مليار درهم، بزيادة ملحوظة في حصة حسابات التوفير والحسابات الجارية من إجمالي ودائع العملاء لتصل إلى 32% مقارنة مع 30% خلال الربع الرابع من العام الماضي، و25% بنهاية الربع من العام الماضي.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 112.0% بعد أن كانت 112.8% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 22.29%، ونسبة الشق الأول من رأس المال 17.55%، كما بتاريخ 31 مارس 2013، مما يؤكد قوة رأس المال وارتفاع مستويات السيولة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: "تعود هذه النتائج المتميزة إلى إدارة الميزانية العمومية بكفاءة عالية والالتزام باستراتيجية النمو المنضبط للقروض، واعتماد تنويع مصادر التمويل مع الاستمرار في الحرص على تحسين كفاءتنا التشغيلية وإدارة رأس المال بفعالية عالية، مما أدى إلى تحقيق الودائع لنمو جيد وتحسن نسبة القروض إلى الودائع".