‬220 مليار درهم قروض "الإمارات دبي الوطني" بالربع الأول

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، صافي ربح بلغ ‬837 مليون درهم، وذلك خلال الربع الأول من عام ‬2013.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أوضح البنك أن قروض المتعاملين في نهاية الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى ‬220.6 مليار درهم، فيما وصلت ودائع المتعاملين ‬223.3 مليار درهم.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي المنتهي في ‬31 مارس ‬2013، محققاً صافي ربح بلغ ‬837 مليون درهم، بزيادة نسبتها ‬31% على الربع الأول من عام ‬2012، الذي بلغ صافي أرباح البنك فيه ‬641 مليون درهم، وبزيادة نسبتها ‬34% على الربع الرابع من عام ‬2012.

ووفقاً للنتائج، تراجع إجمالي إيرادات البنك في الربع الأول من ‬2013 إلى ‬2.63 مليار درهم، بانخفاض نسبته ‬2% عن الربع الأول من عام ‬2012، في حين ازدادت الإيرادات بنسبة ‬5% على الربع الرابع لعام ‬2012 التي بلغت ‬2.5 مليار درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة نحو ‬1.7 مليار درهم بانخفاض نسبته ‬1% عن الربع الأول من عام ‬2012، وزيادة بنسبة ‬12% على الربع الرابع لعام ‬2012.

كما بلغ صافي خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية ‬888 مليون درهم بتحسن نسبته ‬19% مقارنة بالربع الأول من عام ‬2012، ونسبة ‬6% عن الربع الرابع من عام ‬2012.

وأظهرت نتائج أعمال الإمارات دبي الوطني زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة ‬31% على الربع الأول من عام ‬2012 لتصل إلى ‬818 مليون درهم، وبزيادة نسبتها ‬39% على الربع الرابع لعام ‬2012، فيما ازداد إجمالي الأصول بنسبة ‬2% إلى مبلغ ‬315.8 مليار درهم، مقارنة بـ ‬308.3 مليارات درهم في نهاية عام ‬2012.

وخلال الربع الأول من ‬2013، وصلت قروض المتعاملين إلى ‬220.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها ‬1% مقارنة بـ‬218.2 مليار درهم في نهاية عام ‬2012، فيما وصلت ودائع المتعاملين ‬223.3 مليار درهم، بزيادة قدرها ‬4% بعد أن كانت ‬213.9 مليار درهم في نهاية عام ‬2012.

وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة ‬99% من نسبة ‬102% في نهاية عام ‬2012، ولتستقر نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة ‬19.7%.

