‬220 مليار درهم قروض "الإمارات دبي الوطني" بالربع الأول

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2013.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أوضح البنك أن قروض المتعاملين في نهاية الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 220.6 مليار درهم، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2013، محققاً صافي ربح بلغ 837 مليون درهم، بزيادة نسبتها 31% على الربع الأول من عام 2012، الذي بلغ صافي أرباح البنك فيه 641 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 34% على الربع الرابع من عام 2012.
ووفقاً للنتائج، تراجع إجمالي إيرادات البنك في الربع الأول من 2013 إلى 2.63 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2% عن الربع الأول من عام 2012، في حين ازدادت الإيرادات بنسبة 5% على الربع الرابع لعام 2012 التي بلغت 2.5 مليار درهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة نحو 1.7 مليار درهم بانخفاض نسبته 1% عن الربع الأول من عام 2012، وزيادة بنسبة 12% على الربع الرابع لعام 2012.
كما بلغ صافي خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية 888 مليون درهم بتحسن نسبته 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2012، ونسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2012.
وأظهرت نتائج أعمال الإمارات دبي الوطني زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 31% على الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 818 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 39% على الربع الرابع لعام 2012، فيما ازداد إجمالي الأصول بنسبة 2% إلى مبلغ 315.8 مليار درهم، مقارنة بـ 308.3 مليارات درهم في نهاية عام 2012.
وخلال الربع الأول من 2013، وصلت قروض المتعاملين إلى 220.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بـ218.2 مليار درهم في نهاية عام 2012، فيما وصلت ودائع المتعاملين 223.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% بعد أن كانت 213.9 مليار درهم في نهاية عام 2012.
وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 99% من نسبة 102% في نهاية عام 2012، ولتستقر نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.7%.