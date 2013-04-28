أبوظبي التجاري: تسوية البنك في استثمار "تشيني" لها عائد إيجابي

أفاد بنك أبوظبي التجاري بأن التسوية التي قام بها البنك للدعوى القضائية التي كانت موجّهة ضد كل من مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز وموديز وأخرين، فيما يتعلق باستثمار البنك في آلية مهيكلة تعرف باسم "تشيني"، سوف يكون لهذه التسوية عائد إيجابي على ميزانية البنك.

وقال أبوظبي التجاري في بيان صحافي نشر على موقع سوق أبوظبي، إن تسوية القضية تمت خارج نطاق المحكمة يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2013، وإن البنك قام بتجنيب احتياطيات تغطي الانكشاف على الاستثمار موضوع الخلاف.

وكان البنك قد قام برفع هذه الدعوى القضائية في عام 2008، بالولايات المتحدة الأميركية، لاسترداد استثماراته التي تقدر بـ10 ملايين دولار، في آلية الاستثمارات المهيكلة "تشيني".