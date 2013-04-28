نقل أسهم "باريبا الفرنسي" إلى "دبي الوطني" خلال أيام

قال مسؤول بالبنك إن بي إن باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني يستعدان لإنهاء إجراءات نقل الملكية النهائية بداية مايو المقبل عقب الانتهاء من جميع الإجراءات، وأرجع التأخير في إتمام الصفقة رغم موافقة البنك المركزي منذ ما يزيد على شهر، إلى الإجراءات والموافقات المتعددة من الجهات المختلفة التي استغرقت وقتاً كبيراً لإتمامها. وكان منها موافقة الرقابة المالية، فيما يتعلق بقية الأسهم.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد تقدم منذ بداية العام الحالي لشراء وحدة بنك بي إن بي باريبا في مصر عقب إعلان الأخير رغبته في بيع وحدته بالسوق المصرية لتعزيز قاعدته الرأسمالية والخروج من أنشطة غير رئيسية، وفقاً لما صرَّحت به مصادر بنكية، وسط مشاكل تعانيها البنوك الأوروبية التي اتجهت إلى تقليص أنشطتها في بعض الدول، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأشار بنك الإمارات دبي الوطني في وقت سابق إلى أنه سيقوم بشراء 95.2% من حصة البنك الفرنسي، وسيعرض شراء النسبة الباقية والبالغة 4.8% من حاملي أسهم الأقلية بنفس السعر.

وقد وافق بنك مصر صاحب الحصة الأكبر من تلك الأسهم على البيع بنفس السعر وفقاً لتصريح سابق لمحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر للصحيفة.

ويترتب على عملية الشراء تغيير العلامة التجارية والشكل الإداري والتي تتحدد بنقل ملكية البنك للإماراتيين، خاصة أن رئيس البنك في مصر فرنسي الجنسية، وهو ما يعزز من التغيير وفرصة تولي المنصب خلال الفترة المقبلة المصاحبة لإنهاء العملية.

وتبلغ القيمة المعروضة 500 مليون يورو، أي ما يعادل 1.6 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقال مصدر قريب من البنك في مصر إن بي إن بي باريبا لديه حصة صغيرة نسبياً في السوق المصرية لا تتجاوز 1%، ولكنه يمتلك قدرات جيدة على النمو وسط انتشار للفروع يصل إلى 70 فرعاً، فضلاً على سلامة محفظة قروضه من الديون المتعثرة سيئة السمعة.

وتقدر القيمة الدفترية لنشاط التجزئة لبنك بي إن بي باريبا في مصر بـ350 مليون دولار. ويحاول البنك الأم في فرنسا التخلص من بعض الأصول وتسريح موظفين إثر مشكلة ديون منطقة اليورو.

وفى حالة خروج "بارببا" من السوق بعد أسابيع من خروج "الأهلى سوسيتيه جنرال" سوف يقتصر وجود البنوك الفرنسية على "كريدي أجريكول مصر" الذي أكد رئيسه فرنسوا إدوارد دريون قبل عدة أشهر عدم نية مصرفه التخارج من السوق.

الخبير المصرفي أحمد آدم ربط تخارج البنوك الأوروبية خاصة الفرنسية منها بعدة أسباب، أولها ضعف المراكز الرئيسية للبنوك الأم في فرنسا وسط أزمة طاحنة، وتخفيض ائتماني للبنوك الفرنسية، وللاقتصاد الفرنسي بأكبر مستوى في تاريخه، مما يجعل البيع يحقق عوائد استثمارية كبرى تسدد جزءاً من العجز في المراكز الرئيسية في وطنها الأم، الأمر الثاني وهو الاتجاه لتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها، وهو ما سيجعل بعض البنوك تُعرض للبيع نظراً لعدم قدرة مالكيها على رفع رأس المال.