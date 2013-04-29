الإصدارات التركية تفتح شهية المستثمرين والبنوك الخليجية

يعد طرح بنك تركي فاينانس صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي الأحدث في فيض من الإصدارات من تركيا، في حين تشير هوية البنوك المرتبة للإصدارات والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول في أسواق رأس المال.

وضمن البنوك المرتبة لطرح تركي فاينانس -المملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي- بنكان في الخليج هما الأهلي كابيتال وبنك نور الإسلامي ومقره دبي.

واشترى مستثمرون من الشرق الاوسط 51 بالمئة من الصكوك التي بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين بقليل.

وفي السابق هيمن مرتبون ومستثمرون من اوروبا على الاصدارات الدولية التركية ولكن الأشهر الاخيرة شهدت اضطلاع الخليج بدور مهم لأسباب تجارية، وربما سياسية أيضا.

وقال جورج الحيدري مدير الأسواق العالمية والشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي "ستجد طلبا أكبر من المستثمرين في هذه المنطقة -لاسيما البنوك لديها سيولة كبيرة وصناديق الثروة السيادية- على الاستثمار في قطاع التمويل في تركيا سواء من خلال إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو اسواق الدين العام".

وتابع "ثمة اتجاه متنام لتدفق مثل هذه الاستثمارات إذ تتطلع تركيا حيث تقل نسبة المدخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتمويل رؤيتها لعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 مليار دولار في النقل ومشروعات بنية تحتية أخرى".

وساعد رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى مرتبة الاستثمار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتوقعات بحصولها على نفس التصنيف من وكالتين كبيرتين اخريين على زيادة كبيرة في الإصدارات الدولية العام الحالي.

وطرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار بقيمة 9.5 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة مع إصدارات بقيمة 16.5 مليار في عام 2012 كاملا وفقا لما قاله جون بيتس محلل أدوات الدخل الثابت للشركات بالأسواق الناشئة في باين بريدج انفستمنتس.

وبلغ حجم الإصدارات في تركيا في آخر أربعة أشهر من العام الماضي نحو عشرة مليارات دولار وهيمنت عليها البنوك.