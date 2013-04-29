مدراء تنفيذيون جدد لبنوك الخليج يناسبون "التوسّع الخارجي"

قالت شركة "سي بي اي فايننشال" إن البنوك الخليجية بدأت منذ مطلع العام الجاري بتعيين موظفين كبار ذوي كفاءات عالية، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، نقلت الشركة عن دراسة شركة ستورمبريدج إنترناشينال، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في الاستشارات حول الموارد البشرية في الشركات، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، أن عدداً من البنوك في المنطقة لديه خطط للمزيد من التعيينات في صفوف ذوي الكفاءات خلال الفترة الباقية من عام 2013.

وفي الوقت ذاته، تقوم بنوك عديدة في دول الخليج بتوسيع نشاطاتها على المستوى العالمي، معظمها من أبو ظبي وقطر، حيث تتوجه بأنظارها إلى دول مثل ماليزيا وجنيف ولندن وسنغافورة، ومع ذلك فإن الدراسة تقول إنه ما زالت ثمّة حاجة لهذه البنوك للتوسع على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج التي قامت بها بنوك خليجية في دول أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل تركيا ومصر.

وختمت الشركة بالقول إنه مع الإعلانات الصادرة أخيرا عن العديد من البنوك الخليجية بشأن تعيين رؤساء تنفيذيين جدد، فإن ذلك يعتبر مؤشراً جديدا على أن مجالس الإدارات ورؤساء هذه المجالس باتوا يشعرون بأن عليهم أن يتجهوا إلى العولمة أكثر فأكثر من حيث نظرتهم إلى النشاطات المصرفية، وقال نصر إن بعض البنوك الاقليمية يعكف الآن على ترسيخ أقدامها في مناطق جديدة عبر عمليات توسع كبيرة، فيما يستمر البعض الآخر على التنافس على الساحة المحلية، وأن تعيين رؤساء تنفيذيين جدد ذوي خبرات عالمية يعتبر واحدة من الوسائل التي تساعد البنوك على تحقيق أهدافها.