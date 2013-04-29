12 % نمو صافي أرباح بنك الخليج الأول في 3 أشهر

أعلن بنك الخليج الأول، ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، الاثنين، نمواً بنسبة 12 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بدعم من ارتفاع صافي الدخل من الفائدة، لكنها جاءت أدنى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحاً صافياً قدره 1.05 مليار درهم (285.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 مقارنة مع 934.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وكان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن يحقق البنك أرباحاً قدرها 1.1 مليار درهم في المتوسط.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة ستة بالمئة في صافي الدخل من الفائدة والتمويل الإسلامي والذي بلغ 1.38 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت الإيرادات 12 بالمئة إلى 1.87 مليار درهم.

ورغم ذلك بلغت مخصصات القروض المتعثرة 433.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 412.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وارتفعت القروض والسلفيات ثلاثة بالمئة مقارنة بالعام الماضي بينما استقرت الودائع دون تغيير يُذكر.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك: "استطاع بنك الخليج الأول تحقيق أداء إيجابي متميز مع بداية عام 2013، حيث مازالت أولويتنا تتمحور حول تحقيق رقابة فعالة على إدارة الميزانية العمومية وتوفير العوامل المناسبة لتحقيق نمو مستدام ومتواصل في الوقت نفسه".

وفي أوائل مارس/آذار قام بنك الخليج الأول بسداد الأموال التي تلقاها من الحكومة الاتحادية لدعمه في أعقاب الأزمة المالية العالمية والتي تبلغ 4.5 مليار درهم.

وسجلت البنوك في الإمارات نمواً قوياً في أرباح الربع الأول، حيث أعلن بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع أرباحهما بنسبة 36 بالمئة و31 بالمئة على الترتيب مقارنة بعام مضي.

وساعدت الثقة بالقطاع المصرفي على تعزيز بورصتي الإمارات اللتين وصلتا إلى أعلى مستوياتهما في عدة سنوات. وارتفع سهم بنك الخليج الأول 30.6 بالمئة منذ بداية العام الحالي في نهاية جلسة التداول أمس الأحد.