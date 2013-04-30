أرباح "الخليج الأول" تجاوزت المليار درهم في الربع الأول

حقق بنك الخليج الأول الإماراتي، صافي أرباح بقيمة 046 .1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2013 بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

وارتفعت القروض 3% إلى 8 .117 مليار درهم، فيما استقرت الودائع عند 15 .119 مليار درهم، وتراجعت الأصول 1% إلى 9 .172 مليار درهم .

وواصل بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من عام 2013 أداءه المالي الإيجابي، حيث أظهر تحليل الإيرادات التي حققها البنك خلال هذه الفترة، المساهمة الكبيرة لصافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي في هذه الإيرادات، حيث بلغت قيمة الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 375 .1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول لعام 2012 . إضافة إلى ذلك، تمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش الفوائد عند مستوى 6 .3%، وهو المستوى ذاته الذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي .

كما سجلت إيرادات الرسوم من أنشطة الخزينة والاستثمار 112 مليون درهم، لتفوق بكثير مبلغ 34 مليون درهم الذي تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2012 .

وشكلت العمليات المصرفية الأساسية للبنك نسبة 97% من إجمالي صافي أرباحه مع نهاية شهر مارس/آذار ،2013 في حين أسهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة المتبقية والبالغة 3% .

وقال عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول، "هدفنا الأساسي والدائم في بنك الخليج الأول هو العمل على تحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، الأمر الذي كان وسيظل هدفاً يسعى مجلس إدارة بنك الخليج الأول والإدارة التنفيذية إلى تحقيقه بشكل دائم وعلى المدى البعيد أيضاً".

وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2013 .

وبلغت حقوق المساهمين 28 مليار درهم مع نهاية مارس ،2013 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 19% . كما وصل العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 إلى 34 .0 درهم، أي زيادة بنسبة 17% مقارنة مع 29 .0 درهم خلال الربع الأول من العام 2012 .

