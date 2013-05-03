"الدولي" يرفع أرباحه إلى 4.2 ملايين دينار في الربع الأول

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح إن البنك قد حقق إيرادات تشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 14.2 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار للربع الاول من عام 2012 بزيادة بلغت نحو 41%، وهذا النمو المميز يعكس الأداء الجيد لتنفيذ استراتيجية البنك التي تهدف الى معدلات نمو جيدة ومستدامة في الأرباح، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

ونوه الجراح الى ان «الدولي» قد حقق أرباحا صافية بلغت نحو 4.25 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2013 مقابل 4 ملايين دينار للربع الأول من عام 2012 أي بزيادة بلغت نسبتها 6%، وذلك بعد ان تم استقطاع مخصصات بلغت نحو 4.3 ملايين دينار منها 2 مليون دينار كمخصصات احترازية لهذا الربع، وارتفعت ربحية السهم في الربع الأول لعام 2013 بنسبة 6% لتبلغ 4.55 فلوس مقارنة بـ 4.30 فلوس للربع الأول لعام 2012.

وذكر الجراح بان الدولي قد نجح خلال الربع الاول من عام 2013 في تنويع مصادر ايراداته فقد ارتفع صافي ايرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 41%، وارتفع صافي الايرادات من التمويل بنسبة 24% مقارنة بالربع الاول من عام 2012، وقد بلغت نسبة العائد على الأصول خلال الربع الاول من عام 2013 نحو 1.35% كما بلغت نسبة العائد على الاسهم خلال الربع الاول من عام 2013 نحو %8.01% وقد أشار الجراح الى ارتفاع اجمالي اصول الدولي في نهاية شهر مارس 2013 الى نحو 1.305 مليون دينار مقابل 1.249 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2012 أي بنسبة زيادة بلغت نحو 4%.

ونوه الجراح بأن الزيادة في حجم الودائع والتمويل الممنوح لعملاء البنك قد بلغت 5% لكل منهما مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما بلغ معيار كفاية رأس المال 26.47% وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12%، واضاف ان «الدولي» قد نجح خلال هذه الفترة في تحقيق نتائج ملموسة في كافة مؤشراته وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المتمثلة في تدني معدلات نمو نشاط القطاع الخاص بسبب البطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية في البلاد.