المركزي اللبناني: ارتفاع موجودات البنك الأجنبية لـ1.655 مليار دولار

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية عام 2013 حتى نهاية شهر أبريل الماضي نحو 1.655 مليار دولار.

وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية من نحو 35 مليارا و205 ملايين و60 ألف دولار في النصف الأول من أبريل الماضي، الى 37 مليارا و30 مليون دولار، في النصف الثاني منه، أي بارتفاع 2.1 مليار دولار، مما يعني ارتفاعها خلال نيسان 2.178 مليار دولار.

وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012 بنحو 3.501.386 مليارات دولار.

وكانت موجودات المصرف من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2011 بنحو 1.633.20 مليار.

ووصلت موجودات المصرف من العملات الأجنبية عام 2011 بحدود 32.236.60 مليار دولار بعد أن كانت وصلت عام 2010 الى 30.603.40 مليار دولار أي بارتفاع 1.633.20 مليار دولار.



