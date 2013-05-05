"أبوظبي التجاري" يعيد شراء 262 مليون سهم خلال جلسة الخميس

ذكر بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، في بيان، الأحد، أن البنك أعاد شراء أسهم بقيمة 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي.

واشترى البنك 261.87 مليون سهم تمثل 4.68 بالمئة من إجمالي رأس المال المساهم في البنك في أكبر صفقة ينفذها البنك منذ أن أقرّت الهيئة الرقابية في يناير/كانون الثاني خطته لشراء ما يصل إلى 10% من رأس المال المساهم.

وأفاد البيان بأن البنك اشترى السهم بسعر 4.40 درهم أي بخصم 5.6 بالمئة عن سعر الإغلاق، حين سجل سهم البنك أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام. وحقق البنك نمواً في صافي ربح الربع الأول بنسبة خمسة بالمئة.

وارتفعت الأسهم في بورصات الإمارات لاسيما أسهم البنوك في الأشهر الأخيرة مع تجدد التفاؤل إزاء اقتصاد البلاد. وصعد مؤشر أبوظبي 24.4 في المئة في أول أربعة أشهر من العام، بينما قفز سهم بنك أبوظبي التجاري 52.8 بالمئة في نفس الفترة.