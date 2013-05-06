"جي بي مورجان" يرفع تصنيف أبوظبي التجاري لمرتفع الأداء

رفع بنك جي بي مورجان تصنيف سهم بنك ابوظبي التجاري من محايد الى مرتفع الأداء، بعد تخفيض تعرض البنك للأصول منخفضة الجودة.

وقال محللون في البنك منهم ناريش بيرلانداني في تقرير أمس إن إدارة بنك أبوظبي التجاري قامت بتنظيف دفتر الأصول في العامين او الثلاثة أعوام وسيطرت بحصافة على السيولة النقدية، بينما حافظ سهم البنك على عائدات مرتفعة مقارنة مع أسهم البنوك الاخرى المماثلة في المنطقة، وعزز البنك قاعدة رأس المال بالتخلص من الأصول غير المنتمية الى النشاط الأساسي للبنك، وفقاً لصحيفة "البيان".

ورفع بنك جي بي مورجان توصيته لسهم بنك ابوظبي التجاري الى مرتفع الأداء، كما رفع تقديره لقيمة السهم العادلة في نفس الوقت الى 5.5 درهم، مقابل 5 دراهم من قبل.