المصرف المركزي الإماراتي يُحيل نظام الرهن العقاري للتشاور

أحال مجلس إدارة المصرف المركزي مسوّدة نظام قروض الرهن العقاري للجهات المعنيّة للتشاور.

وناقش المجلس في اجتماعه أمس الأول مذكرة بشأن الهيكل المقترح لنظام سياسة إدارة المخاطر بالمصرف المركزي، وأقرّ الهيكل المقترح، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأكد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي قوة ومتانة الوضع المالي للبنوك المحلية في الإمارات.

واطلع المجلس على تقرير عن اجتماعات لجان صندوق النقد الدولي التي عُقدت من 18-21 إبريل/نيسان 2013 بواشنطن الولايات المتحدة الأميركيّة، وشمل التقرير وضع الاقتصاد العالمي والمخاطر والاستقرار المالي.

كما اطلع المجلس أيضاً على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والشركات الماليّة المحليّة، والذي يشتمل على الأرقام الأساسيّة في كشف مفصّل، إضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك والشركات الماليّة العاملة بالدولة.