"المركزي الإماراتي" يغلق شركتي صرافة بتهم غسل الأموال

قال مصرف الإمارات المركزي إن الإمارات، وهي مركز مالي كبير في الشرق الأوسط، ألغت تراخيص شركتي صرافة لعدم التزامهما بلوائحها، ومنها القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

والشركتان هما "الهلال للصرافة" و"مركز آسيا للصرافة".

وأفاد بيان للبنك المركزي بأن الشركة الأولى خالفت القواعد ولم تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال، والشركة الثانية خالفت قواعد تنظيمية. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

ولم يتسنَّ الاتصال بمسؤول بالبنك المركزي للتعليق.

والإمارات وهي مصدر كبير للنفط لديها عاملون أجانب أكثر من عدد مواطنيها، ويستخدم الأجانب شركات الصرافة في تحويل أموالهم لديارهم. وهناك 114 شركة صرافة في البلاد وفقاً لموقع البنك المركزي على الانترنت.