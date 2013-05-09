"الاتحاد الوطني" يخطط لاستثمار ملياري درهم للمشاريع الصغيرة

أفاد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في الإمارات بأن المصرف يخطط لاستثمار نحو ملياري درهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى افتتاح 24 فرعاً جديداً له في جميع الإمارات.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، اعتبر عابدين أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارات، ودعمه ينطوي على عائدات جيدة بالنسبة للبنوك من جهة، ويشكل مساهمة فعالة وحقيقية في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، شرط أن يبقى تمويله في إطار المنافسة الشريفة بين البنوك.

وقال عابدين على هامش افتتاح البنك لـ7 فروع جديدة أمس، 4 منها في إمارة أبوظبي و3 في دبي، إن التوسع الجغرافي للبنك يترافق ويدفع نحو تطوير بنيته التحتية الإلكترونية، وأنفق البنك في سبيله نحو60 مليون درهم العام الماضي ورصد له 100 مليون درهم في 2013، منوهاً إلى أن الخدمات الإلكترونية تشكل نحو 20% من إجمالي خدمات البنك في الوقت الراهن.

وأكد عابدين أن بنك الاتحاد يتبع سياسة توسعية قوية من أجل توفير منافذ أكثر لعملائه، موضحاً أن اهتمام البنك ينصبّ على تحقيق رضا عملائه وتلبية احتياجاتهم المختلفة مع مواكبة التطور بالدولة، عبر شبكة فروعه الواسعة والقوية، إضافة إلى منتجاته المبتكرة التي تلائم احتياجات العملاء المختلفة.