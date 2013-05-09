1.5 مليون دولار أرباح "بيت التمويل الخليجي" في الربع الأول

سجل "بيت التمويل الخليجي"، بنك الاستثمار الإسلامي البحريني، أرباحاً صافية بقيمة 1.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2013، مقارنة بأرباح مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق 2012.

وبلغ إجمالي دخل المؤسسة المدرجة في سوق الأوراق المالية في البحرين والكويت ولندن، بالإضافة إلى سوق دبي المالي، خلال الربع الأول، 11.1 مليون دولار، وذلك مقارنة بإجمالي دخل الربع الأول من 2012 الذي بلغ 12.9 مليون دولار، تحققت بصورة رئيسية من رسوم الإدارة للمشروعات، والمشاريع تحت الإدارة، وأرباح سداد ديون، وكذلك أرباح تصل إلى 4.9 مليون دولار من أرباح إعادة شراء الديون المخفضة.

واستمرت استراتيجية البنك لإعادة تنظيم العمليات في تحقيق أهدافها، حيث حققت خفضاً بنسبة 30% في تكلفة التشغيل التي بلغت في هذا الربع 8.3 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2012 والتي بلغت 11.9 مليون دولار.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"بيت التمويل الخليجي": "التقدم الجيد في النتائج من عام لآخر كما يظهر في النتائج التي أعلنها البنك، يشير إلى نجاح جهودنا في إعادة الهيكلة. إن النتائج الجيدة لهذا الربع كانت نتيجة للجهود المستمرة لدعم الأداء الأساسي للبنك وتنمية قاعدة الأصول، التي تظل مميزة جداً وتحمل قيمة عالية".

وأضاف "خلال هذا الربع، ركز بيت التمويل الخليجي جهوده على دعم المشاريع القائمة، وقد تولى GFH Capital القيام بالدراسة اللازمة لعدد من المستثمرين الاستراتيجيين لنادي ليدز يونايتد إف سي، وعمل بيت التمويل الخليجي على ترتيبات تخارج لعملية مدينة الطاقة نافي، مومباي".