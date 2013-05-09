21.8 مليار ريال المخصصات الائتمانية في بنوك السعودية

بلغت المخصصات الائتمانية التراكمية لدى المصارف السعودية المدرجة 21.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2013، مرتفعة بذلك 2% مقارنة بـ21.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، فقد بلغت تغطيتها للقروض غير العاملة 149%، وجاءت أكبر مساهمة في زيادة المخصصات التراكمية من بنك الرياض بقيمة 585 مليون ريال، كما زادت نسبة تغطيتها لقروضه غير العاملة من 98 في المئة إلى 130%. تلاه مصرف الراجحي بقيمة 367 مليون ريال لتصل مخصصاته المتراكمة إلى 4.2 مليار ريال، أما نسبة تغطيته للقروض غير العاملة قد تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 147%.



من ثم جاء بنك ساب بنمو مخصصاته بـ341 مليون ريال لترتفع نسبة التغطية إلى 151%، مقارنة بـ126% بنفس الفترة من العام الماضي.

من جهة الأخرى، تراجعت المخصصات المتراكمة للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 64% بقيمة 1.5 مليار ريال، وذلك بسبب قيامه بإعدام ديون كبيرة خلال العام الماضي. وبهذا ارتفعت نسبة تغطيته إلى 182% مقارنة بـ130%.

وعلى صعيد نسبة تغطية المصارف لقروضها غير العاملة، فقد بلغت 149%، وتصدر مصرف الإنماء باقي المصارف بنسبة 242%، ثم جاء البنك العربي الوطني بنسبة 200%، تلاه بنك الرياض كأقل البنوك تغطية لقروضه غير العاملة بنسبة 130%.

وارتفعت مخصصات المصارف في الربع الأول 2013، بنسبة 12% لتصل إلى 1.4 مليار ريال، بزيادة 149 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان ارتفاع مخصصات مجموعة سامبا المالية السبب الرئيس وراء ارتفاع مخصصات القطاع، حيث ارتفعت مخصصاته "سامبا" نحو 218 مليون ريال بنسبة نمو 58%، ما يعادل 80 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتشكل مساهمة مخصصات المجموعة 54 في المئة من إجمالي الزيادة في المخصصات المجمعة للمصارف.

تلاه "السعودي الفرنسي" بنسبة ارتفاع 109% لتصل إلى 128 مليون ريال، وشكلت هذه الزيادة 45% من إجمالي نمو المخصصات المجمعة للبنوك.

ثم جاء ثالثا "الرياض" بنسبة مساهمة 26% لتبلغ مخصصاته 191 مليون ريال بنسبة زيادة 25%. ورابعاً، مصرف الإنماء بنسبة مساهمة 23%، لتصل مخصصاته إلى 51 مليون ريال، بزيادة بلغت 202% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت مخصصات بنك الجزيرة كأقل مساهمة في نمو إجمالي المخصصات بنسبة 5% لتبلغ 55 مليون ريال بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل، جاء "السعودي للاستثمار" كأكبر المصارف تراجعاً في مخصصاته بنسبة 74% لتنخفض إلى 30 مليون ريال بعد أن كانت 115 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت مخصصات "السعودي الهولندي" تراجعاً بنسبة 51 في المئة لتنخفض إلى 22 مليون ريال بعد أن كانت عند 44 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت أيضاً مخصصات كل من "البلاد" و"ساب" بـ2% لتصل إلى 65 مليون ريال للأول بعد أن كانت 66 مليون ريال، و36 مليون ريال للثاني بعد أن كانت 37 مليون ريال.

