مصرف عجمان يحقق 171% زيادة في صافي أرباح الربع الأول

ذكر مصرف عجمان في الإمارات أن نتائجه المالية في الربع الأول من العام الجاري، تعكس نمواً إيجابياً مستمراً في أعماله.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أفاد المصرف في بيان له، بتحقيق صافي أرباح قدرها ‬12.3 مليون درهم للربع الأول من عام ‬2013، مقارنة مع الربع الأول من عام ‬2012، التي بلغت ‬4.5 ملايين درهم، أي أعلى بنسبة ‬171%.

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، إن النتائج الإيجابية التي حققها مصرف عجمان هي دليل على وضوح رؤية واستراتيجية المصرف، وهي شاهد على نجاح وفعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه، لافتاً إلى أن إدارة المخاطر هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية المصرف، ما مكنه من اتخاذ موقع يمكنه من مواجهة التحديات كافة.

وأضاف أنه ومع بداية مرحلة التعافي الاقتصادي في السوق المصرفية في الدولة عام ‬2013، يبقى مصرف عجمان في موقع ممتاز يؤهله للتطور ولعب دور حيوي وفاعل على المدى الطويل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان، محمد زقوت، إن نتائج الربع الأول لمصرف عجمان تعكس الأداء الجيد للمصرف عموما.

وأكد أن المصرف قادر على توفير الدعم التمويلي للمتعاملين كافة من أفراد ومؤسسات، بفضل فهمه العميق لمتطلبات السوق المحلية المالية.

وبحسب النتائج المالية، بلغت الميزانية العمومية للمصرف نحو ‬5.6 مليارات درهم، مقارنة مع ‬5.4 مليارات درهم في نهاية عام ‬2012 بنسبة نمو بلغت ‬3.3%.

وحقق التمويل الإسلامي نمواً بمبلغ ‬4.7 مليارات درهم بنسبة ‬2.8% مقارنة مع ديسمبر ‬2012، في حين نمت ودائع المتعاملين بنسبة ‬1%.

وبلغ إجمالي الودائع للمصرف نحو ‬4.3 مليارات في نهاية الربع الأول.

وكان للزيادة تأثير ملحوظ في الدخل مقارنة مع الربع الأول من عام ‬2012، إذ سجل الدخل من منتجات التمويل الإسلامية نمواً بنسبة ‬21.9% من ‬49.2 مليون درهم في عام ‬2012 إلى ‬60 مليون درهم.



