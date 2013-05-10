1.04 تريليون ريال قروض شخصية تثقل كاهل الخليجيين

أكثر من تريليون ريال سعودي "ديون" وقروض شخصية على المواطنين الخليجيين بحسب تأكيدات اقتصادي، وفقا لصحيفة الرياض.

فقد بلغ إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين 1.04 تريليون ريال سعودي، أي حوالي 276.8 مليار دولار نهاية عام 2012، مرتفعةً بنسبة 9.7% عما كانت عليه نهاية عام 2011، حيث ارتفعت بنحو 114.4 مليار ريال تعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2012.

بدوره، أوضح ذلك الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي، بقوله إن الإماراتيين احتلوا المرتبة الأولى خليجياً من حيث حجم القروض الشخصية في نهاية عام 2012، حيث بلغ إجمالي قروضهم الشخصية 525,6 مليار ريال سعودي تعادل 140 مليار دولار، تشمل قروضا استهلاكية بنحو 266 مليار ريال، وقروضا عقارية تصل إلى 259 مليار ريال.

تلاهم السعوديون بحوالي 300 مليار ريال 80 مليار دولار، ثم الكويتيون بحوالي 230 مليار ريال، ثم القطريون بنحو 161 مليار ريال، ثم العمانيون بحوالي 56.6 مليار ريال، وأخيراً البحرينيون بحوالي 23.6 مليار ريال.

وقال العجاجي إن إجمالي القروض العقارية على الخليجيين بلغ 504.8 مليارات ريال، أي حوالي 134,6 مليار دولار نهاية عام 2012.

وتمثل القروض العقارية على الخليجيين ما نسبته 38.9% من إجمالي قروضهم الشخصية.

وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث هي الأعلى في قطر وتصل إلى نحو 54.6%، تليها الإمارات بنسبة 49.3%، ثم الكويت بنسبة 41.5%، ثم البحرين بنسبة 30.1%، ثم عُمان بنسبة 30%، وأخيراً المملكة بنسبة متدنية لم تتجاوز 12.7%.

وأوضح العجاجي أن معدل القروض الشخصية إلى إجمالي عدد السكان بلغ نحو 29.2 ألف ريال، أي حوالي 7.8 آلاف دولار في نهاية عام 2012.

ويرتفع المعدل في الإمارات ليصل إلى نحو 25.3 ألف دولار، لينخفض قليلاً إلى نحو 23.4 ألف دولار في قطر، ثم إلى نحو 16.2 الف دولار في الكويت، ويصل إلى 5.5 آلاف دولار في البحرين، و4.9 آلاف دولار في عُمان، ثم إلى 2.8 ألف دولار في المملكة.

ويقدر أن يصل متوسط تكلفة خدمة الدين على قروض الخليجيين الشخصية (الاستهلاكية والعقارية) إلى قرابة 84.3 مليار ريال سنوياً تعادل 22.5 مليار دولار، وهو ما يرجح أن معدل ادخار معظم الأفراد الخليجيين يأخذ قيماً سالبة.