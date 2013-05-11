16 % نمو في السيولة النقدية لبنوك أبوظبي

أظهرت البيانات المالية المعلنة من قبل بنوك أبوظبي نمو السيولة النقدية لدى بنوكها الخمسة المدرجة في سوق المال الإماراتي بنسبة 16٪ لتصل إلى 118,6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة برصيدها في نهاية الفترة المقابلة من 2012.

وتظهر البيانات، أن رصيد النقد وما يعادله، الذي يشمل النقد وأرصدة البنوك الخمسة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لدى المصارف المركزية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، زاد بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة برصيده في نهاية مارس 2012 البالغ 102,3 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

فيما أظهرت بيانات البنوك المجمعة أن السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لدى البنوك الخمسة تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بقيمة 10,2 مليار درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 7,9٪ مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر عام 2012.

ويأتي الانخفاض في رصيد السيولة النقدية المباشرة المتوافرة نتيجة زيادة صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال الفترة، والبالغة قيمتها 16,8 مليار درهم.

وتظهر البيانات المفصح عنها لبنوك "أبوظبي الوطني" و"أبوظبي التجاري" و"الخليج الأول" و"الاتحاد الوطني" و"أبوظبي الإسلامي"، أن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للبنوك الخمسة بلغ 7,164 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2013، في حين بلغت قيمة صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية 9,632 مليار درهم، خلال نفس الفترة، ما يشير إلى تحسن الطلب على التمويل في السوق المحلية، ويسمح للبنوك بتوظيف مزيد من السيولة النقدية المتوافرة لديها.