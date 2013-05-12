ارتفاع موجودات "بوبيان" إلى 1970.2 مليون دينار في الربع الأول

أشارت البيانات المالية لبنك "بوبيان" إلى أن إجمالي الموجودات سجلت ارتفاعا، بلغ قدره 85.6 مليون دينار ونسبته 4.5%، ليصل إلى 1970.2 مليون دينار، مقابل 1884.7 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2012، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 356.9 مليون ‏دينار ونسبته 22.1%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2012، حين بلغ 1613.3 مليون دينار ‏.

فيما أشار تقرير الشال الى أن بنك بوبيان ‏ حقق أرباحا بلغت نحو 3.1 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 749 ألف دينار، ونسبته 32.2%، ‏مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.3 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 17.6% من نحو 13.2%، للفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "السياسة".

ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى تراجع المخصصات بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى 3.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 5.1 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة تراجع قاربت 25%.

وقال التقرير إن الإيرادات تراجعت بنحو 161 ألف دينار، أي نحو 0.9% حين بلغت 17.5 مليون دينار، مقارنة مع 17.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 1.6 مليون دينار، وصولا إلى 16.7 مليون دينار، مقارنة بـ 15.1 مليون دينار، بينما تراجع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 752 ألف دينار، وصولا إلى 161 ألف دينار، مقارنة بـ 913 ألف دينار، أي ما يعادل 82.4%، وتراجعت، أيضا، إيرادات الاستثمار بنحو 651 ألف دينار، هبوطا إلى خسائر بنحو 151 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت نحو 500 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت المصروفات ارتفاعا قاربت قيمته 383 ألف دينار، وصولا إلى 9.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.6 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام 2012، إذ ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 718 ألف دينار، حين بلغت نحو 5 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجعت توزيعات المودعين بنحو 28.4% حين بلغت نحو 2 مليون دينار، مقارنة مع 2.8 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.