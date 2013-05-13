بنك "برقان" يسجل أرباحاً بـ15.6 مليون دينار

سجّل بنك برقان الكويتي أرباحاً صافية بلغت 15.6 مليون دينار للربع الأول من 2013، وذلك بعد خصم المخصصات الاحترازية التي بلغت 5 ملايين دينار كويتي.

يُذكر أن الأرباح التشغيلية ارتفعت قبل خصم المخصصات بواقع %12 لتسجل 29.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ26.6 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "القبس".

ويعكس الأداء الأساسي للمجموعة في الربع الاول من 2013 أداءها المالي والتشغيلي القوي، حيث ارتفع الربح الصافي قبل خصم المخصصات الى 20.4 مليون دينار كويتي، محققة بذلك نسبة نمو بواقع 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل البيانات المالية نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من عمليات المصارف التابعة لها، والتي تشمل البنك الأردني الكويتي وبنك الخليج- الجزائر، وبنك برقان – تركيا، ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي التي يمتلك بنك برقان الحصة الكبرى فيها.

وتتمتع مجموعة بنك برقان بشبكة فروع إقليمية متنامية مكونة من أكثر من 216 فرعاً في الكويت وتركيا والاردن والجزائر والعراق وتونس ولبنان وفلسطين.