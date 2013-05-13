مصرفي: 18 مليار دولار احتياطي مصر الأجنبي نهاية مايو

توقع الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي محمد الإتربي، أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 18 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري، بعد تلقي أرصدته 3.3 مليار دولار، عبارة عن ودائع قطرية بـ3 مليارات دولار، و350 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من تسوية شركة أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف الإتربي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن هذا الارتفاع في قيمة الاحتياطي من المؤشرات الجيدة في هذا التوقيت الحرج الذي يمرّ به الاقتصاد، لافتاً إلى أهمية عودة الاستقرار الأمني والسياسي خلال الفترة الحالية لعودة التدفقات النقدية من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات والتي تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي أن سرعة إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي سوف يسهم في عودة الثقة بالاقتصاد المصري مرة أخرى.

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ارتفع بنحو مليار دولار بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضي، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ شهور.