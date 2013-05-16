100 مليار درهم مدفوعات "بطاقات الائتمان" في الإمارات

ارتفعت عمليات سداد المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية في السوق الإماراتية بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشارت شركة "نتوورك إنترناشونال"، المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني على هامش مشاركتها في معرض "البطاقات وأنظمة الدفع"، الذي أنهى أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إلى أن إجمالي قيمة المدفوعات باستخدام البطاقات في الإمارات خلال عام ‬2012، بلغ ‬100 مليار درهم، ويتوقع أن يرتفع بنسب تتراوح بين ‬20 و‬25% في نهاية العام الجاري.

وأعلنت الشركة عن صفقات مع مراكز رئيسة في قطاع تجارة التجزئة لتزويدها بأجهزة جديدة مبتكرة للدفع المتنقل باستخدام البطاقات، يطلق عليها "الكاشير المتحرك"، لإتاحة عمليات الدفع من دون الحاجة للوصول إلى مكتب المحاسبة في المراكز التجارية.

من جهته، قال نائب رئيس أول في شركة "نتوورك إنترناشونال"، سامر سليمان، إن الشركة رصدت نمواً بنسبة ‬20% في عمليات الدفع، وسداد المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية في الدولة خلال الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بالفترة المماثلة من عام ‬2012، مدعوماً بانتعاش نشاطات التسوق، وارتفاع حركة الأفواج السياحية منذ بداية العام.

وأضاف أن الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية يشكل حالياً ‬15% من إجمالي عمليات الدفع والإنفاق العام في الدولة، لافتاً إلى أن قيمة المدفوعات باستخدام البطاقات الائتمانية بلغت في السوق المحلية ‬100 مليار درهم خلال عام ‬2012، ومن المتوقع أن ترتفع بنسب تتراوح بين ‬20 و‬25% في نهاية العام الجاري، تأثراً بنمو النشاطات الاقتصادية عموماً، وفي المجال السياحي خصوصاً.

وكشف أن الشركة تستحوذ على ‬60% من أجهزة الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أنها رفعت عدد الأجهزة التابعة لها في الدولة منذ بداية العام الجاري إلى نحو ‬50 ألف جهاز، مقارنة بـ‬41 ألف جهاز خلال الفترة المماثلة من عام ‬2012، لتلبية الطلب على تلك الأجهزة، خصوصاً لدى الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود.

وأوضح سليمان أن "عمليات الاحتيال والاختراق التي تمت أخيراً على بطاقات الائتمان عالمياً، لم تؤثر في تراجع الدفع باستخدام البطاقات، باعتبار أن ذلك الحادث عارض، ولا يتنافى مع كون استخدام البطاقات في الإمارات يتم وفق معايير أمنية مرتفعة".