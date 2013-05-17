عائلة سعودية تستحوذ على ثلث بنك البلاد بـ2.7 مليار ريال

استطاعت عائلة سعودية أن تستحوذ على ثلث بنك البلاد، فقد رفعت حصتها إلى 29.2% من خلال شراء عدد كبير من أسهم البنك.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ حصة العائلة بعد تغيرات كبار الملاك الأخيرة في سوق الأسهم 116.8 مليون سهم، بقيمة سوقية 2.72 مليار ريال، حسب إغلاق السهم يوم 15 مايو/أيار عند 23.30 ريال.

وتُقسم حصص عائلة السبيعي في بنك البلاد كالتالي: 11.8% لشركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده، و11.1% لـ"عبدالله إبراهيم محمد السبيعي"، و6.3% لـ"محمد إبراهيم محمد السبيعي".

يشار إلى أن عائلة الراجحي تملك 18.5%. ويظهر في قائمة كبار ملاك البنك العائلتان فقط بحصص تعادل 47.7%.

تأتي هذه التغيرات بعد أن حول محمد إبراهيم محمد السبيعي، أحد كبار الملاك في بنك البلاد، 5.3% من حصته من البنك إلى شركته (شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده) بقيمة بلغت 512 مليون ريال، تمثل 5.3% من رأسمال البنك البالغ أربعة مليارات ريال، من خلال صفقة خاصة في سوق الأسهم الأربعاء 15 مايو الجاري، بعدد أسهم 21.3 مليون سهم، تعادل 5.3% من أسهم البنك البالغة 400 مليون سهم.

وعليه ارتفعت حصة الشركة بالبنك إلى 11.8%، بعد أن كانت 6.5%، بينما تقلصت حصة "محمد السبيعي" من 11.6% إلى 6.3%.

وكانت الشركة قد رفعت حصتها في البنك بنسبة 1.2% من 5.3% إلى 6.5%، بقيمة 117.2 مليون ريال، وعدد 4.9 مليون سهم من خلال صفقة خاصة أيضاً يوم 13 مايو، أي قبل الصفقة الأخيرة بيومين فقط، وبالتالي تكون الشركة قد رفعت حصتها في البنك بقيمة 629.2 مليون ريال، تعادل 26.2 مليون سهم في جلستين فقط.

ومن اللافت أنه تم تنفيذ الصفقتين بسعر 24 ريالاً للسهم، وهو أكثر من أعلى سعر سجله السهم خلال الجلستين، حيث كان أعلى سعر للسهم في جلسة 13 مايو هو 23.15 ريال، فيما كان 23.35 ريال أعلى سعر للسهم في جلسة 15 مايو الجاري.

وكان سهم بنك البلاد قد أغلق في جلسة 13 مايو عند مستوى 23.05 ريال، متراجعاً 0.2%، بينما أنهى جلسة 15 مايو عند 23.30 ريال مرتفعاً بنسبة 1.3%.

ومن واقع قائمة كبار الملاك في سوق الأسهم، فإن شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده "ماسك" والمالك "محمد السبيعي" لا يملكان حصصاً في شركات أخرى مدرجة في سوق الأسهم بنسب تفوق 5%.

وتأسست شركة "ماسك" في مكة المكرمة من قبل اثنين من الإخوة، محمد وعبدالله ابني إبراهيم السبيعي في عام 1933. وتعمل الشركة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية.