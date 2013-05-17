%30 ارتفاع أرباح التجاري الدولي المصري بالربع الأول

حقق البنك "التجاري الدولي- مصر" صافي ربح يبلغ 657.75 مليون جنيه بنمو قدره 30.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح يبلغ 505.42 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.

فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافي ربح يبلغ 655.137 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح يبلغ 512.577 مليون جنيه، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت نتائج أعمال البنك المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، قد أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 1.64 مليار جنيه بنمو قدره 54%، مقابل صافي ربح يبلغ 1.065 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011.

وتتوقع شركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، ارتفاع صافي ربح البنك بنسبة 47.9% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية 2013. ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5.972 مليار جنيه، موزعة على عدد 597.227 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.