أميركا ترفع العقوبات عن بنك إيلاف الإسلامي العراقي

قالت الولايات المتحدة إنها سمحت لبنك عراقي باستئناف التعاملات مع النظام المالي الأميركي، بعد أن أظهر البنك أنه لم يعد يساعد إيران في التهرب من عقوبات مالية.

وفي العام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك إيلاف الإسلامي العراقي في القائمة السوداء، لتعامله مع بنك تنمية الصادرات الإيراني، وهو مصرف مملوك للدولة تتهمه واشنطن بأنه "يشارك في نشر" أسلحة للدمار الشامل.

والإدراج في القائمة السوداء يرغم البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.

وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات مالية وتجارية على ايران للضغط عليها لكبح برنامجها النووي الذي تقول واشنطن انه يهدف الي تطوير اسلحة نووية، فيما تقول إيران إن البرنامج مخصص للأغراض السلمية.

وعند وضعه في القائمة السوداء قالت وزارة الخزانة الأميركية انه يتعين على بنك ايلاف الاسلامي ان يكمل بضع خطوات لاستئناف التعاملات مع النظام المالي الأميركي من بينها تجميد حسابات بنك تنمية الصادرات الايراني وتقليص تعاملاته مع القطاع المالي الايراني.

وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية "نرحب اليوم بعودة بنك إيلاف الاسلامي الي النظام المالي الأميركي ونحن نحث الافراد والكيانات الاخرين المدرجين (بالقائمة السوداء) حول العالم على يسيروا حذو نموذجه الايجابي".

وأضاف "الرفع من القائمة السوداء اليوم يظهر ان عقوباتنا مرنة ويمكن رفعها إذا انتهي السلوك الذى أدى الى فرض العقوبات".

ويسمح قانون صدر في 2010 للولايات المتحدة بفرض عقوبات على البنوك الاجنبية التي تتعامل مع البنوك أو الشركات او الافراد الايرانيين المحظور عليهم التعامل مع النظام المالي الأميركي.

وهذه هي المرة الاولى التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات بمقتضى ذلك القانون.