"هاكرز" يخترق حسابات عملاء في بنوك كويتية

كشفت مصادر مصرفية عن اختراق حسابات بعض العملاء في البنوك الكويتية مساء أول من أمس، عبر برامج متطورة ووسائل تقنية على مستوى عالٍ من الدقة والتي يستخدمها مبرمجو الإنترنت والهاكرز العالميون.

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن عملية الاختراق استهدفت بعض الحسابات المالية للعملاء خاصة الذين يقومون بعمليات شرائية للعديد من السلع عبر شبكة الإنترنت مفصحين عن أكوادهم السرية لبعض المواقع غير المرخصة الأمر الذي أدى إلى اختراق حساباتهم المالية خلال فترة وجيزة.

وأوضحت أنه بمجرد اختراق حساب العميل تم إرسال رسالة نصية قصيرة على هاتفة النقال تفيد بخصم مبلغ من المال دون أن يقوم العميل بأي عملية شراء خاصة به.

وأضاف أن بعض العملاء قاموا بسحب مبالغهم المالية من بعض البنوك خوفاً على أرصدتهم من أي عملية اختراق حتى يقوموا بتغيير الأكواد السرية الخاصة بحساباتهم، لافتة إلى ان العملاء تقدموا بشكاوى إلى مكاتب الشكاوى التي تم تفعيلها مؤخراً في البنوك، والتي تتلقى ملاحظات العملاء ويتابعها بنك الكويت المركزي.

وذكرت المصادر أن بنك الكويت المركزي يتابع حالياً ذلك الملف عبر إداراته المتخصصة للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى عملية الاختراق ووضع أطر جديدة لتفاديها وتطبيقها في البنوك المحلية، علماً بأن البنوك تطبق حالياً أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادى أي عملية قرصنه قد تحدث إلا أن التطور التقني في مجال البرمجيات يشهد تطوراً مستمراً على مدار اليوم، ما ساعده على تفوقه ليخترق بعض حسابات العملاء، علماً بأن عملية الاختراق حدثت من قبل خلال الفترة الماضية وقد تصدت لها البنوك عبر تطوير أجهزتها وبرامجها.