43 مليون دولار أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني

قال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إن أرباح الصندوق بلغت 43.3 مليون دولار في عام 2012 قبل خصم الضريبة.

وأضاف في بيان صحافي عقب اجتماع الهيئة العامة للصندوق يوم الأحد "إن مجلس الإدارة صادق على تحويل 40 مليون دولار من أرباحه للعام 2012 لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأوضح في بيانه أنه تم تحويل 30 مليون دولار منها بالفعل، ليصل بذلك مجموع الارباح الموزعة لخزينة السلطة منذ تأسيس الصندوق عام 2003 إلى حوالي 694 مليون دولار.

وتقدر موجودات الصندوق وهو الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية بحوالي 783 مليون دولار مع نهاية عام 2012.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع التي ينفذها الصندوق في القطاعات العقارية والسياحية والبنية التحتية.

وقال "إن الصندوق ينفذ برنامجا استراتيجيا للاستثمار في منطقة الاغوار والبحر الميت يرتكز على انشاء تجمعات ومشاريع تساهم في تفعيل وتطوير قطاعات السياحة والزراعة والبناء".

واضاف ان مشروع "مدينة القمر في الاغوار سيمتد على قطع اراض تبلغ مساحتها حوالي 2500 دونم في منطقة النويعمة شمالي مدينة أريحا يملكها الصندوق".

وتابع قائلا "ستضم هذه المساحات عددا من المناطق السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية والمراكز الترفيهية بالإضافة إلى المناطق الزراعية".

وتوقع مصطفى ان يتم تطوير هذا المشروع على مراحل حيث ستكون المرحلة الاولى منه على مساحة 500 دونم دون الاشارة الى متى سيبدأ العمل فيها.

ويقول الفلسطينيون ان العائق الرئيسي امام تطوير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي.