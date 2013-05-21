قطر تتهافت على شراء حصص في كبرى البنوك العالمية

تستعد هيئة الاستثمار القطرية هذا الأسبوع لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار، كجزء من قيمة الحصة المزمع شراؤها في بنك "VTB" ثاني أكبر بنك روسي، والبالغ قيمتها 3.2 مليار دولار، بحسب أشخاص مقربين من الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع فقط من قيام دويتشه بنك برفع رأسماله بنحو 2.9 مليار يورو عبر بيع جزء من أسهمه.

وكان في البداية قد تم افتراض أن الجزء الأكبر من تلك الأسهم قد تم تناولها من قبل المساهمين الحاليين في أكبر بنك في ألمانيا، إلا أن المصرفيين اعتبروا أن قطر كانت مستثمراً أساسياً وسط لائحة من المساهمين الجدد، وقدروا المبلغ المستثمر الذي لم يعلن عنه بعد بأنه كان يتجاوز الـ100 مليون يورو، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

ونجت قطر خلال الأزمة المالية العالمية ولمدة 5 سنوات في بناء محفظة قوية تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، وتضم حصصاً في أكبر البنوك العالمية.

وتمتد قائمة الاستثمارات القطرية في البنوك إلى عدد من المؤسسات الراسخة في أوروبا مثل باركليز وكريدي سويس، فضلا عن ثلاثة من دول "بريك" الأربع - الصين والبرازيل وروسيا الآن. وكان الاستثمار في بنك باركليز، في ذروة الأزمة في عام 2008، الأكثر نجاحا من الناحية المالية.

وتقترب حصة قطر في بنك VTB من 5%، وهو جزء من زيادة رأس المال على نطاق أوسع قد تضم مشترين من صناديق الثروة السيادية في النرويج وأذربيجان بقيمة 500 مليون دولار، على الأقل لكل منهما، وفقا لأشخاص مقربين من الصفقة.

وتخطط قطر لضخ استثمارات في جميع أنحاء العالم، وتعتبر تلك الحصص داعمة لشراكة أوسع وفتح ممرات جديدة لصفقات أخرى.

وقال مصرفيون إن قطر استفادت من علاقتها مع كل من كريدي سويس وباركليز بشكل خاص.

ورفض بنك VTB وهيئة الاستثمار القطرية، ودويتشه بنك التعليق.