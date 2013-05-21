"الإمارات دبي" يخصص 545 مليون دولار للمشاريع الصغيرة

قال أحمد المرزوقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، لدى بنك "الإمارات دبي الوطني" الإماراتى، إن البنك خصص نحو ملياري درهم إماراتي (545 مليون دولار) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري".

وأوضح المرزوقي خلال مؤتمر صحافي اليوم في دبي، "أن عدد عملاء البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 70 ألف عميل"، مشيراً إلى أن تصنيف هذه المؤسسات يقوم على عاملين هما إجمالي العوائد السنوية وعدد العاملين في المؤسسة".

ويتم تصنيف المؤسسات ضمن فئات "الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بحسب العوائد على فئات تبدأ من 500 ألف درهم وحتى 100 مليون درهم كحد أقصى سنوياً، وتدخل المؤسسات التي تحقق أعلى من هذا الحد ضمن الشركات الكبيرة.

وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وهي مؤسسة تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أن أكثر من 230 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الإمارات، وتساهم مجتمعةً بما يزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما توظّف أكثر من 42% من القوى العاملة في الدولة.

ومن جانبه قال سيف المنصوري نائب الرئيس بإدارة التسويق والعلامة التجارية في مجموعة "الإمارات دبي الوطني"، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الصحفي ، "إن البنك تمكن من جذب نحو 2500 عميل جديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحقق "الإمارات دبي الوطني"، صافي أرباح بقيمة بلغ 837 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت قروضه 220.6 مليار درهم ، وبلغ مجموع أصول مجموعة "الإمارات دبي الوطني" نحو 308.3 مليار درهم في نهاية العام 2012.

وتعمل المجموعة في الإمارات والسعودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة وجزيرة جيرسي ولديها مكاتب تمثيلية في الهند وإيران وبكين.