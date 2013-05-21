865 مليار ريال موجودات البنوك القطرية نهاية أبريل

كشف تقرير اقتصادي عن زيادات ملحوظة في ميزانية البنوك المركزية في قطر، وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، أكد تقرير المجموعة للأوراق المالية، استناداً إلى أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 16.8 مليار ريال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 865.1 مليار ريال مقارنة بـ848.3 مليار ريال مع نهاية شهر مارس.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.

وارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 36.9 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 23.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، دون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. بينما جاء رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بـ13.8 مليار ريال، بارتفاع 3.4 مليار عن شهر مارس.

وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 1.1 مليار إلى 4.6 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.

وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.4 مليار إلى مستوى 210.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 50 مليار ريال للحكومة و 130.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 14.2 مليار ريال لتصل إلى 221.5 مليار ريال.