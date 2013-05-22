مرسي يفاجئ الجميع ويقر فرض ضريبة على مخصصات البنوك

في مفاجأة غير متوقعة، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية المصرية إن الرئيس محمد مرسي أقرّ بالفعل فرض ضريبة على مخصصات البنوك ضمن القانون الذي أقره أمس والخاص بالضرائب على الدخل.

وأضافت مصادر - رفضت الإفصاح عن اسمها - لـ"العربية نت": "كان القانون يتضمن كلمة ما عدا، وتم حذف هذه الكلمة ليتضمن القانون الجديد ضريبة مخصصات البنوك".

وبحسب المصادر فإن حالة من التخبّط تسيطر على الأوضاع في وزارة المالية والبنوك ومصلحة الضرائب لأن الجميع كان يتوقع إلغاء هذه الضريبة.

وقالت المصادر إنه "لا يوجد تفسيرات حتى الآن للقانون الذي تم إقراره بالفعل".