"أبوظبي الوطني" يصدر سندات بـ350 مليون دولار

يعتزم بنك أبوظبي الوطني، بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ‬350 مليون دولار (‬1.285 مليار درهم)، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وقال البنك في بيان له إنه اختار نفسه، وبنوك باركليز وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وجيه.بي مورغان لترتيب الصفقة.

وبحسب البيان، فقد تصدر السندات بالقيمة الإسمية، ومن المتوقع أن تكون الفائدة بين ‬1 و‬1.5%. كما يتوقع تحديد سعر التحويل الأولي بعلاوة ‬30% فوق متوسط السعر المرجح لسهم أبوظبي الوطني في الفترة بين الإطلاق والتسعير.

إلى ذلك، أعلن بنك أبوظبي الوطني، عن تخريج ‬253 موظفاً وموظفة من برنامج المنارة لإدارة الفروع. وأفاد بأن برنامج المنارة يركز على إدارة عمليات الفروع بنجاح، إذ يتم تدريب المشاركين في البرنامج على التفكير والتصرف، مديرين تنفيذيين، لفروعهم. كما يهدف البرنامج الذي يقدم في أكاديمية بنك أبوظبي الوطني، إلى تعزيز معرفة العاملين بالمهارات التقنية والمهنية.

