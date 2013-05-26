بنك أبوظبي الوطني يصدر سندات بـ465 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الوطني عن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 465 مليون دولار، أي نحو 1.7 مليار درهم.

ويشار إلى أن البنك قام بزيادة السندات المطروحة التي يمكن تحويلها إلى أسهم في 2018 من 350 مليون دولار إلى 465 مليون دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين خلال عملية استقطاب الطلبات. وهناك إمكانية لزيادتها بحد أقصى 35 مليون دولار في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص وذلك حتى تاريخ 3 يونيو 2013.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً، حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب حيث استقطب طلبات بقيمة 1.5 مليار دولار الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل إلى أسهم، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وجاءت طلبات الاستثمار في السندات من مستثمرين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها.

وأشار ستيفن جوردان رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ان الإقبال الكبير من المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار للأمد الطويل في زيادة حجم السندات المصدرة من 350 مليون دولار إلى 465 مليونا وتسعيرها بأفضل معدل في السوق.