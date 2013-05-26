"دبي الإسلامي" يوقع اتفاقية تعاون مع "ويسترن يونيون"

وقع "بنك دبي الإسلامي"، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع "ويسترن يونيون"، المتخصصة في تحويل الأموال والمزود العالمي لخدمات الدفع، لتمكين متعامليه من إرسال أو استلام الأموال محلياً ودولياً من خلال شبكة "ويسترن يونيون" العالمية.

وقام بتوقيع الاتفاقية مؤخراً كل من الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ"بنك دبي الإسلامي"، وجان كلود فرح، النائب الأول لرئيس "ويسترن يونيون" للشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلتا المؤسستين.

وسوف يتمكن متعاملو "بنك دبي الإسلامي" في مرحلة أولى من تحويل الأموال فوراً من حساباتهم إلى ما يزيد على 494 ألف موقع وكيل لـ"ويسترن يونيون" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك عن طريق استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "الإسلامي أون لاين" والهاتف المتحرك والخدمات المصرفية السريعة. وسيتمكن أصحاب الحسابات في "بنك دبي الإسلامي" في المرحلة اللاحقة من استلام تحويلات "ويسترن يونيون" المالية على حساباتهم في الحال.

وقال الدكتور عدنان شلوان: "يسعى بنك دبي الإسلامي دوماً إلى مواصلة الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات القاعدة الكبيرة والمتنوعة من متعاملينا الأوفياء الذين يتجاوز عددهم 1.4 مليون متعامل".

وأضاف "لا شك أن توافر وسيلة للتحويلات المالية السريعة والملائمة يمثل مطلباً أساسياً لمتعاملينا المتوافدين من مختلف دول العالم، وسوف يسهم إطلاق خدمة تحويل الأموال بالتعاون مع "ويسترن يونيون" في تعزيز فعالية قنواتنا المصرفية البديلة، فضلاً عن تزويد المتعاملين بطريقة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال إلى أي مكان في العالم".

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس "ويسترن يونيون" للشرق الأوسط وإفريقيا، جان كلود فرح: "هذا التحالف مع دبي الإسلامي، والذي سيمكننا من توسيع عملياتنا المبتكرة لتحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهودنا الرامية إلى تزويد عملائنا بالمزيد من الخيارات والسهولة، فضلاً عن توسيع نطاق أعمال الشركة لتشمل فئات جديدة من العملاء والوكلاء في الدولة".