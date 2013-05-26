CIB أكفأ البنوك المصرية والمصري الخليجي الأسرع نمواً

أصدرت اليوم الأحد مؤسسة "بزنس نيوز" للصحافة والنشر مؤشرها عن أداء البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة في مصر، والذي يعكس قدرة إدارات البنوك على اقتناص حصص سوقية جديدة في مختلف الظروف التي تمر بها الأسواق.

وترجمت "بزنس نيوز" أهداف قدرة البنوك على الاستخدام الأفضل للأموال ومصادر توظيفها في مؤشر البنوك الأكثر كفاءة في السوق.

واستطاع البنك التجاري الدولي أن يتصدر ترتيب البنوك المصرية الأكثر كفاءة، بفضل العائد القوي على متوسط أصوله وكذلك العائد الكبير علي حقوق مساهميه، في الوقت الذي استطاع فيه الحفاظ على قروضه غير المنتظمة في الحدود الآمنة، والإبقاء على تكلفة التشغيل تحت السيطرة.

واقتنص البنك المصري الخليجي المركز الأول على مؤشر "بزنس نيوز" للبنوك الأسرع نموا، بفضل النمو القوي في أصوله والذي تجاوز 29% العام الماضي.

ويأتي مؤشر البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة كأحد المنتجات السنوية التي تتضمنها خطة وحدة الأبحاث التابعة لشركة "بزنس نيوز" لتقديم خدمات مالية متخصصة لمختلف قطاعات الأعمال والصناعات، والتي بدأتها بإطلاق بوابة صناديق الاستثمار المصرية "www.showmethefunds.com" أكبر قاعدة بيانات عن صناعة الصناديق وتطور وتحليل الأداء بالعائد والمخاطر.

وتستهدف "بزنس نيوز" رصد وتحليل اتجاهات المنافسة ومواطن القوة وأسرار الصراع على الحصص السوقية بحيادية وموضوعية، وتعتزم تطوير مؤشراتها بصفة مستمرة، لتصبح أكثر عمقا في تحليل واقع الاقتصاد والأسواق.

وتعتمد "بزنيس نيوز" على فريق عمل من الباحثين والمحررين المتخصصين في الإصدارات التابعة للمؤسسة لإصدار مؤشراتها وتصنيفاتها.

وتصدر وحدة الأبحاث التابعة لبزنس نيوز الشهر المقبل تصنيفها لأقوي خمسين علامة تجارية مصرية، فيما تستهدف خلال الربع الأخير من العام الجاري إطلاق مؤشر الأسهم الأكثر نشاطا المتوافق مع أحكام الشريعة، فيما تستهدف إصدار تقريرها الأول عن الاقتصاد المصري مطلع العام المقبل.

تصدر البنك التجارى الدولى مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة بعد أدائه القوي في المؤشرات الفرعية، خاصة في العائد على حقوق المساهمين الذي سجل %25.9 وهي من بين الأعلى فى السوق، وكذلك معدل العائد على متوسط الأصول، والذي حقق %2.48، وهو ثاني أعلى معدل في السوق، إضافة إلى معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ %3.9 من حجم قروض البنك.

وجاء ثانيا بنك NSGB والذي انتقل مطلع العام الجاري إلى ملاك جدد، واستفاد البنك من معدل تشغيل القروض للودائع المرتفع والبالغ 70% ومعدل عائد على الأصول مرتفع بلغ 2.3%، وكذلك انخفاض معدل المديونية غير المنتظمة.

وبلغ الفارق بين المركزين الأول والثاني على قائمة البنوك الأكفأ خلال العام الماضي أربع نقاط فقط.

واحتل بنك HSBC المركز الثالث على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة فى 2012.

وسجل البنك أفضل المعدلات فى اثنين من أهم المؤشرات الفرعية، وهما العائد على متوسط الأصول 2.7% والعائد على حقوق الملكية 32.2%، كما أن متوسط هامش الفائدة لديه يعد من بين الأفضل فى البنوك الواردة على المؤسسة.

غير أن رفض البنك الإفصاح عن معدلات القروض غير المنتظمة لديه أثر على ترتيبه فى القائمة، والذي كان من الممكن أن يصبح في ترتيب أفضل حال الإعلان عنها.

واحتل بنك مصر ـ إيران المركز الرابع على قائمة البنوك الأكثر كفاءة فى 2012 فى مفاجأة هي الأبرز في هذه القائمة، متقدماً على بنك الإسكندرية الذي جاء خامساً وكريدي أجريكول السادس، والبنك الوطني الذي جاء سابعاً.

بنك أبوظبي الإسلامي «الوطنى للتنمية»، احتل المركز الأخير على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ، وتأثر البنك بشدة بمحفظة قروضه غير المنتظمة والتى بلغت 43% من إجمالي القروض، إضافة إلى عدم تحقيق أي عائد على الأصول أو حقوق الملكية، كما أن تكلفة التشغيل لديه وصلت إلى 137.5% من الدخل، وهي نفس الأسباب التي دفعت ببنك قناة السويس ليحتل المركز قبل الأخير على القائمة نفسها، ويصنف 53% من قروض البنك على أنها غير منتظمة، كما أن تكلفة التشغيل لديه مرتفعة قياساً إلى بقية البنوك بمعدل 56.4%.

وفى مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً احتل البنك المصري الخليجي المركز الأول، مستفيداً بشدة من نمو أصوله، التي كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضى بنسبة 29.5%، وكذلك نمو صافي العائد بمعدل 38% كما أن صافي الأرباح قفزت 167.9% بالرغم من تراجع القروض بمعدلات طفيفة. وجاء تالياً بنك فيصل الإسلامي على قائمة الأسرع نمواً خلال العام 2012.

وكان النمو في صافي الأرباح الدافع الأساسى لاحتلال البنك هذه المكانة فى مؤشر «بزنس نيوز»، وحققت أرباح البنك نمواً 195.6% وهو ثاني أعلى معدل نمو للأرباح بعد باركليز.

ونمت أصول البنك 17% ودخله من العائد 48.3% ودخله من العائد والعمولات 46.7%.

بنك مصر سجل أول ظهور لبنك كبير على مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً واحتل المركز الرابع.

وكان البنك صاحب أعلى معدل نمو فى السوق في صافي الدخل من العائد 86% وصافي الدخل من العائد والعمولات 65%، وحققت أرباحه نمواً بلغ 37.5%.