تهريب الأموال يفقد "القارة السمراء" 1.3 تريليون دولار

انطلق صباح اليوم في مدينة مراكش المغربية، مؤتمر البنك الإفريقي للتنمية السنوي الـ48 بعنوان "واقع وآفاق التنمية في إفريقيا"، وذلك بمشاركة 2400 شخصية رفيعة المستوى، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وعلى مدى 4 أيام ستنظم نحو 60 ندوة موازية للمؤتمر بمشاركة مسؤولين سياسيين وخبراء ومستثمرين وهيئات اقتصادية ومصرفية ومختلف الوكالات الدولية للتنمية والمؤسسات المالية الدولية، حول التحولات الهيكلية في إفريقيا وقضايا التنمية والنمو الاقتصادي والتمويل والاستثمار، كما سيُنظم على هامش المؤتمر منتدى للمجتمع المدني في إفريقيا.

وبالموازاة مع ذلك، سيعقد 63 اجتماعا ثنائيا بين مؤسسات مالية وهيئات اقتصادية متنوعة لبحث فرص الشراكة والتعاون في السياق الإفريقي.

وهذه ثاني مرة ينظم فيها البنك الإفريقي للتنمية مؤتمره السنوي في المغرب، إذ كانت المرة الأولى سنة 1974، عندما احتضنت الرباط مؤتمره العاشر.

وخلال الدورة الحالية ستقدم عدة تقارير، منها تقرير التنافسية في إفريقيا الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، مرة كل سنتين، وتقرير التنمية في إفريقيا 2012، وآفاق التنمية في إفريقيا 2013.

ويضيف تقرير البنك "تواجه تحديات كبيرة في مجالات التشغيل ومقاومة الصدمات الخارجية والفقر، بسبب ضعف وتيرة تحول البنيات الاقتصادية لهذه البلدان، إضافة إلى العوامل المرتبطة بارتفاع المخاطر السياسية في بعض البلدان".

ويتضمن برنامج المؤتمر أيضا تنظيم ندوة حول موضوع التدفقات المالية غير القانونية، وحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن إفريقيا خسرت 1300 مليار دولار أميركي خلال 30 سنة، بسبب تهريب الأموال.

ومن أبرز المواضيع التي ستبحثها هذه الدورة مواضيع أهمية الاندماجات الجهوية، وسبل تعزيز ترابط الأسواق الإفريقية، والتحولات الهيكلية، والاستثمار في البنيات التحتية والطاقة، والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، والسياسات الإفريقية في مجالات التشغيل ومواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية، ورفع القدرات الإنتاجية.