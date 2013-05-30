تقرير: بنوك الخليج تربح 4.6 مليار دولار في الربع الأول

قال تقرير اقتصادي خليجى متخصص إن البنوك الخليجية واصلت أداءها القوي في الربع الأول من العام الجاري الذي يغطي الفترة من يناير حتى مارس 2013، كما شهدت هذه البنوك دفعة قوية في عمليات منح القروض التي زادت بنسبة 11.7% لتصل إلى 593.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2013.

وجاءت البنوك القطرية في مقدمة بنوك الخليج من حيث زيادة القروض التي ارتفعت لديها بنسبة 25% في الربع الأول، تليها البنوك السعودية بنسبة 12.7%، والكويت بنسبة 9.9%.

وذكر التقرير، الذي أصدره مؤخراً بيت الاستثمار العالمي بالكويت "غلوبل" باللغة الإنجليزية، إنه رغم النمو القوي في عمليات منح القروض من قبل بنوك دول الخليج، فإن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 3.6% فقط على أساس سنوي، ما أدى إلى استمرار الضغط على هامش سعر الفائدة (سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الإيداع) ليتراجع بنسبة 19%.

وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) هي شركة استثمارية كويتية تغطي الخليج والشرق الأوسط والشمال الإفريقي ولها استثمارات دولية أيضاً.

وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، أن كل الأسواق الخليجية شهدت زيادة متواضعة في صافي دخل الفائدة، وجاءت الكويت في المقدمة (6.6% على أساس سنوي) بسبب بعض فوائد الاستحواذ (بنك برقان) والذي استحوذ على بنك "يورو بنك تكفن"، وذلك من خلال "يوروبنك إي أف جي" مقابل 99.8 مليون دينار كويتي (627 مليون ليرة تركية).

وذكر تقرير "غلوبل" أن تحسن أداء أسواق رأس المال الخليجية أدى إلى زيادة في دخل بنوك الخليج بخلاف الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري والذي زاد بنسبة 10.9% على أساس سنوي، كما ارتفع الدخل من الرسوم بنسبة 6.2% على أساس سنوي.

وأوضح أن بنوك الكويت سجلت أقوى نمو في الدخل بخلاف الفائدة، مرتفعاً 33.5%، تليها بنوك الإمارات (بنسبة 25.5% على أساس سنوي).

وذكر التقرير أن صافي أرباح البنوك الخليجية ارتفع بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 4.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2013، وذلك بفضل ارتفاع الدخل من غير الفوائد.

وجاءت بنوك الإمارات في المقدمة، والتي سجلت أقوى معدل نمو في الأرباح بلغ 18.7% على أساس سنوي، تليها البنوك القطرية 7.4%، كما ارتفعت أرباح البنوك السعودية والكويتية 2.6% و2.4% على التوالي.

ومن بين البنوك التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنك أبوظبي الوطني الإماراتي الذي زادت أرباحه 35.5% بفضل زيادة الدخل بخلاف الفوائد والذي ارتفع 70.9%.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 30.5% بفضل زيادة دخل الرسوم 28.3%، وتراجعت المخصصات لديه بنسبة 19.3%.

كما سجلت بنوك أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في الأرباح منها البنك التجاري الكويتي 143.9%، والبنك السعودي الهولندي 19.4%، ومصرف الريان 16.6%، وبيت التمويل الكويتي 14.7%، وبنك الخليج الأول 11.9%، والبنك السعودي البريطاني 11.0%.

ويشير التقرير إلى أن بنوكاً في الخليج، شهدت تراجعاً في الأرباح، منها بنك مسقط 25.2%، والبنك السعودي الفرنسي 13.3%، وبنك برقان 11.1%، وتراجعت الأرباح الصافية لبنك مسقط بسبب زيادة مصروفات التشغيل وخسائر التشغيل غير المتكررة بقيمة 14.9 مليون ريال عماني، أو ما يعادل 39 مليون دولار بسبب سوء استخدام بطاقات السفر المدفوعة مسبقاً. وتراجعت أرباح بنك برقان الكويتي بسبب زيادة في نفقات الفوائد والتشغيل.

وذكر التقرير أن أصول بنوك الخليج زادت بنسبة 11% إلى 962.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2013. ويشير إلى أن البنوك القطرية شهدت أقوى زيادة في الأصول الكلية 18.9% إلى 179.6 مليار دولار، تليها البنوك الكويتية 15.5%، بينما شهدت البنوك الإماراتية أقل نمو في الأصول بنسبة 6.6% بسبب النمو من فئة الآحاد في منح القروض.