580 مليار درهم الأصول الأجنبية للبنوك في الإمارات

بلغت الأصول الأجنبية للبنوك في الإمارات بالإضافة إلى بنك الإمارات المركزي 580.4 مليار درهم وبذلك ترتفع 20.7%، في ما بلغ عرض النقد بالدولة 909 مليارات درهم بنمو 5.4 % في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "البيان"، أظهرت إحصاءات تضمنها تقرير أصدره المصرف المركزي، حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الأول، استمرار تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض، في مؤشر على ارتفاع السيولة.

وزادت الودائع عن القروض بمقدار 119.6 مليار درهم، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 10.7%. مؤكدا المركزي محافظة البنوك على قاعدتها المالية الصلبة، لكنه أشار في الجانب الآخر إلى انخفاض شهية الشركات للقروض واستمرار السلوك الحذر في البنوك بشكل عام.

وسجل الفائض ارتفاعاً بقيمة 7.4 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي 6.6 %، مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 112.2 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 10 % بنهاية شهر مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و241.8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بنمو شهري بلغ 1.3 %، مقابل تريليون و238 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، فيما انخفضت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة من تريليون و125.8 مليار درهم في مارس الماضي إلى تريليون و122.2 مليار درهم، بتراجع 0.3 %.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة قفز إلى 580.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 511.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 68.6 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 13.4 %، ومقابل 480.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2012، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 99.6 مليار درهم، ونمو قياسي بلغت نسبته 20.72 %.

وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت من 205.2 مليارات درهم في نهاية شهر ديسمبر إلى 231.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين، كما قفزت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة مرتفعة من 306.6 مليارات درهم إلى 349.1 مليار درهم.