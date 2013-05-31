السعوديون يقبلون على استخراج البطاقات الائتمانية بالصيف

يُقبل الآلاف من المواطنين السعوديين في مثل هذا الوقت من كل عام على إصدار البطاقات الائتمانية، وذلك لاستخدامها خلال موسم السفر.

ووفقاً لصحيفة الشرق السعودية، فقد أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ تزايد الإقبال على استخراج البطاقات الائتمانية بنسبة 5%، بحلول موسم عطلة الصيف.

وعزا ذلك إلى رغبة العديد من المواطنين في استخراج هذه البطاقات، خاصة أن البنوك لا تميل لمنح قروض استهلاكية لأغراض ترفيهية، كونها قروضاً غير منتجة، مشيراً إلى أنه يجري التحقق من العميل حول الأسباب وراء القروض.

وقال "بعض العملاء يدعون أن سبب القرض ليس ترفيهياً كالسفر أو الترفيه، بل يذكرون سبباً آخر، مؤكداً أن الثقة بين البنك والعميل هي الأساس. وأوضح حافظ أن عدد البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بلغت مليوني بطاقة، وبلغت المديونيات (8) مليارات ريال.