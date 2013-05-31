14320 مليونيراً في الكويت بينهم 720 من "فائقي الثراء"

في الوقت الذي يتواجد قرابة الـ100 ألف مليونير في دول الخليج، فإن في الكويت وحدها يوجد بها 14320 منهم، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وكان تقرير لهيئة مركز قطر المالي بالمشاركة مع مؤسسة كامبدين ويلث للبحوث في لندن، قال إن عدد الاغنياء من ذوي الثروة العالية في الكويت يبلغ 13600 مقابل 720 من فائقي الثروة لدى كل منهم ثروة تفوق 30 مليون دولار بإجمالي 14320 ثرياً.

وأشار التقرير إلى أن هناك قرابة 100 ألف مليونير يقطنون في الخليج العربي مع أكثر من 3 آلاف منهم ثروة تفوق 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.

وتصدرت الإمارات دول الخليج بجذب المليونيرات من أصحاب الدخل الصافي العالي مع حوالي 53800 مليونير قيست ثرواتهم بالدولار. أما في جانب فائقي الثراء فاحتلت السعودية المرتبة الأولى وتضم قرابة نصف أصحاب الدخل الصافي العالي أي فائقي الثراء بحوالي 1225 ممن يملكون أكثر من 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.

وزاد عدد الأثرياء في الخليج بما يتراوح بين 5 و6% منذ العام 2011 وفقا للدراسة.

وفي السعودية هناك 23200 من الأغنياء من ذوي الثروة العالية و1225 من فائقي الثروة، فيما يوجد في الإمارات 53800 ثري و775 من فائقي الثراء. وفي قطر هناك 4160 من أصحاب الدخل الصافي العالي و290 من فائقي الثروة.

وذكر التقرير أن الأنشطة العائلية تشكل 75% من الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في دول (الخليجي). وتتضح هذه الحقيقة في أن 60% ممن شملتهم الدراسة أعضاء في شركات عائلية.

ويعتبر قطاع البناء والأنشطة المرتبطة به أكبر القطاعات المولدة للثروات، حيث ذكر 65% ممن شملتهم الدراسة أن ثرواتهم تكونت من هذا القطاع والخدمات المرتبطة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة للصناديق السيادية بصفة عامة في الربع الأول من 2013 بلغت حوالي 14.8 مليار دولار بزيادة 2.06% عن الربع الأول من 2012، وفقا لتصنيف معهد الصناديق السيادية.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة للخدمات المالية في الربع الأول من 2012 حوالي 1.63 مليار دولار، وفي القطاع العقاري والبنية التحتية 4.50 مليار دولار وتكنولوجيا المعلومات 0.72 مليار دولار.

جاءت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المركز الثالث خليجيا والسادس عالميا من حيث قيمة الأصول التي بلغت 342 مليار دولار وفقا لتحديث التصنيف في مايو 2013.

