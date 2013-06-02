"أبوظبي الوطني" يسجل أرباحاً في الخارج بمليار درهم

أكد قمبر علي الملا المدير العام للقطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني، أن البنك حقق أرباحاً بقيمة نحو 260 مليون درهم من عملياته الدولية خلال الربع الأول، بنسبة نمو 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متوقعاً نمو أرباح هذه العمليات هذا العام بنسبة 10% لتتجاوز المليار درهم، مقارنة بـ 935 مليون درهم العام الماضي.

وقال المدير العام للقطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني إن البنك مستمر في خطته التوسعية، ويسعى خلال عام 2013 إلى افتتاح فروع جديدة في الدول التي يعمل فيها علاوة على تدشين عملياته في عدد من الدول مثل جنوب السودان ولبنان والبرازيل خلال العام الجاري، كما يستهدف البنك التوسع في نحو 41 دولة تتوزع على خمس قارات حتى عام 2021، منوها إلى ان بنك أبوظبي الوطني اليوم يصنف على أنه البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة "الخليج".

وبحسب قمبر علي، تمثل القروض المصنفة 9 .1% فقط من إجمالي قروض القطاع المصرفي الدولي في البنك، لافتاً إلى أن قروض هذا القطاع من الودائع التي يستقطبها البنك في الأسواق التي يعمل فيها، وذلك مقابل فوائد قليلة يدفعها، مستنداً بذلك إلى تصنيفه الائتماني المرتفع وسمعته العالمية والإقليمية.