ثلثا الأسر الإماراتية في أبوظبي تقع تحت أسوار "القروض"

أكثر من نصف أرباب الأسر الإماراتية في أبوظبي "مقترضون" خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وبلغت نسبة المقترضين من أرباب الأسر ‬58.4% من إجمالي نتائج المبحوثين في الاستطلاع، الذي أجرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعداد مرصد أحوال الأسرة المواطنة للربع الأول، إذ تبين أن ‬60% منهم أنفقوا القروض لشراء سيارات، فيما عبر نحو ‬25% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض من أجل شراء منزل للأسرة، وأفادت نسبة ‬12% بأنهم اقترضوا لتوفير نفقات الزواج، فيما قال ‬3% فقط إن حصولهم على قروض كان بهدف السفر.

وحدد المرصد عدداً من الحقائق، أبرزها أن نحو ‬26.6% من الأسر المواطنة لديها أبناء يدرسون في مدارس أو معاهد أو جامعات داخل الدولة على نفقاتهم الخاصة، فيما بلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو ‬39.8 ألف درهم سنوياً.

وأشار إلى أن ‬25.4% من الأسر المواطنة التي لديها أبناء تنفق على الدروس الخصوصية، وبلغ متوسط إنفاق الأسرة على هذه الدروس خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري نحو ‬6347 درهما.

وبحسب نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة، تتطابق نتائج استطلاعات الرأي مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية ليبلغ نحو ‬138.41 نقطة خلال مارس ‬2013، مقارنة مع نحو ‬137.6 نقطة خلال الشهر نفسه من عام ‬2012.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن متوسط عدد الأفراد الذين لديهم عمل داخل الأسرة المواطنة بلغ نحو فردين، كما أظهرت النتائج أن نسبة ‬41.3% من الأسر المواطنة لديها فرد واحد على الأقل يتمتع بدخل، بخلاف العمل الرئيس لهم.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الأسر المواطنة (‬53.4%) التي تتوقع ارتفاع نفقاتهم الشهرية خلال الربع الثاني من عام ‬2013، بينما يرى نحو (‬43.4%) من العينة المبحوثة عدم حدوث أي زيادة في مستويات الإنفاق، وهي أفضل من نتائج استطلاع رأي الأسر المواطنة في ديسمبر ‬2012، التي بلغت نحو (‬56.4%) و(‬40.1%) على التوالي.

وأظهرت النتائج أن متوسط الإنفاق الشهري للأشهر الثلاثة الأولى من ‬2013 بلغ نحو ‬26.3 ألف درهم مقارنة مع نحو ‬21 ألف درهم خلال الربع الأخير من ‬2012، وكان توزيع إنفاق الأسرة المواطنة على بنود الإنفاق المختلفة خلال الثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع في المتوسط.

