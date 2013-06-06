1.37 تريليون درهم الائتمان المصرفي للمقيمين بالإمارات

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 1.37 تريليون درهم بزيادة 35.2 مليار درهم ونمو سنوي بلغ نحو 3.9%، مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب صحيفة البيان، أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي تراجع قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 158.21 مليار درهم مقابل 159.83 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 1.62 مليار درهم.

حيث أرجعت مصادر هذا التراجع إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين، حيث تنتظر هذه المصارف صدور النظام الجديد للرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة.

وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك 1.05 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011.

من جهة أخرى أظهرت إحصاءات المركزي ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يناير الماضي 318.89 مليار درهم مقابل 306.56 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

حيث شكلت ما نسبته نحو 15.8% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.8 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 316.52 مليار درهم شكلت مانسبته 22.1% تقريباً من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.

