12.1 مليار دولار إصدارات للصكوك والنصيب الأكبر لماليزيا

أكثر من 12.1 مليار دولار كانت إصدارات جديدة للصكوك في شهر مايو فقط، بحسب تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، ذكر التقرير أن سوق الصكوك الأولية واصل زخم النمو في شهر مايو على الرغم من المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في ساحة الاقتصاد العالمي مرتفعاً بواقع 12.1 مليار دولار ليصل مجموع الاصدارات الى 55.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2013.

واستحوذت ماليزيا على النصيب الأكبر من الاصدارات في سوق الصكوك بنسبة 64.4% من الاجمالي مقارنة بـ58.4% خلال أبريل.

وجاءت الإصدارات البارزة على مدى الأشهر الماضية كنتيجة للزيادة الطفيفة في إصدارات البنوك المركزية بالإضافة إلى الانخفاض الطفيف في صكوك الشرق الأوسط.

وسجلت الصكوك في السعودية 2.1 مليار دولار بحصة سوقية بنسبة 17.5% من إجمالي الاصدارات خلال مايو.

وبلغ إجمالي إصدارات السعودية في عام 2013 مبلغ 7.1 مليار دولار، بينما سجلت الإصدارات من الإمارات اجمالي مبلغ 5.2 مليار دولار. وكان هناك إصداران للشركات من تركيا خلال الشهر بإجمالي مبلغ 700 مليون دولار أو 5.8% من إجمالي الاصدارات.

وكانت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بنسبة 64.5% من السوق الأولية في مايو الماضي، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 1.9% فيما بلغ نصيب الشركات 29.6%.

وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الاصدار بنسبة 64.4 من الاصدارات. وشكلت الاصدارات الستة بالدولار الأميركي مبلغ 3 مليارات دولار في مايو أو نسبة 24.9% من السوق.

وتم إصدار اجمالي 95 اصداراً للصكوك في مايو الماضي مقابل 40 في أبريل. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الاصدارات 59 اصداراً باجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 32 اصداراً باجمالي مبلغ 8.3 مليار دولار في مايو 2013، فيما أصدرت الجهات الحكومية ذات الصلة 4 اصدارات من الصكوك في مايو 2013 بمبلغ 231 مليون دولار.