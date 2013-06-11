"الإمارات دبي الوطني" يستحوذ على "بي إن بي باريبا" بمصر

تمكن بنك "الإمارات دبي الوطني" من إكمال إجراءات الاستحواذ على أسهم بنك "بي إن بي باريبا" في مصر، في صفقة قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار بخصوص أسهم الأغلبية التي تشكل 2 .95%.

ويشار إلى أن البنك يجري حالياً العمل بشأن الموافقات الخاصة بأسهم الأقلية التي يمتلكها بنك مصر، وصندوق "بكو دو كايرو إمبلويي إنشروانس"، والبالغة 8 .4 في المئة، بحسب ما أوردت "زاويا داو جونز"، وفقا لصحيفة "الخيلج".

وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مصر سوق رئيسية في الشرق الأوسط، ونحن ملتزمون تماماً بخدمة الاقتصاد والمجتمع المصريين . وهذا الاستحواذ يمثل فرصة مهمة بالنسبة لنا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي، والحصول على اعتراف عالمي بأن مجموعتنا تمثل مزود الخدمات المالية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط" . وبموجب الاستحواذ سيتولى البنك عمليات "بي إن بي باريبا" في مصر، ليخدم قاعدة عملاء مؤلفة من أكثر من 200 ألف عميل، و3000 شركة، و700 مؤسسة مالية من شبكة تضم 68 فرعاً.