بوادر اتفاق لإلغاء ضريبة المخصصات على البنوك المصرية

أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، أن هناك بوادر اتفاق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية حول الضريبة على مخصصات البنوك.

وأشار عز العرب في تصريحات خاصة لـ"العربية" إلى أنه لن يتم إدخال تعديل على القانون، حيث صدر القانون بالفعل ولكن سيكون في آليي التنفيذ في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح عز العرب أن الاتفاق يتضمن أن تنص اللائحة التنفيذية على شروط مراجعة واعتماد البنك المركزي لميزانيات البنوك، وبالتالي المخصصات، وبموجب هذا الاعتماد يتم إعفاء هذه المخصصات من الضرائب.

وقال عز العرب "البنوك لم يصلها أي خطاب رسمي حتى الآن، لكن نرى وفقاً لما وصلنا من أنباء أن هذا الحل يمثل مخرجاً جيداً من الأزمة وتشعر البنوك بارتياح تجاهه".

ولفت عز العرب إلى أن هناك أزمة أخرى تتعلق بطريقة احتساب رسوم الدمغة على القروض، ولكن لم يصلنا شيء بشأنها حتى الآن.